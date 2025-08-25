TEKNOFEST 2023 Sakarya'da Başladı

TÜRKİYE'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda başlıyor.

Geleceğin teknolojilerine ilgi duyan herkesin davetli olduğu teknoloji şöleni, 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Etkinlikte fakülte heyecan verici Sürü İHA Yarışması'na ev sahipliği yapıyor.