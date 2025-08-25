TEKNOFEST 2023 Sakarya'da Başladı
Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde bugün başladı ve 29 Ağustos'a kadar sürecek. Etkinlikte Sürü İHA Yarışması gibi heyecan verici aktiviteler yer alacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel