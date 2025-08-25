TEKNOFEST 2023 Sakarya'da Başladı

TEKNOFEST 2023 Sakarya'da Başladı
Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde bugün başladı ve 29 Ağustos'a kadar sürecek. Etkinlikte Sürü İHA Yarışması gibi heyecan verici aktiviteler yer alacak.

TÜRKİYE'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda başlıyor.

Geleceğin teknolojilerine ilgi duyan herkesin davetli olduğu teknoloji şöleni, 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Etkinlikte fakülte heyecan verici Sürü İHA Yarışması'na ev sahipliği yapıyor.

