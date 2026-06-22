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Vali Soytürk dünya şampiyonasında derece elde eden sporcuları ağırladı

Vali Soytürk dünya şampiyonasında derece elde eden sporcuları ağırladı
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Sırbistan'daki Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 11 madalya kazanan Tekirdağlı sporcular, Vali Recep Soytürk tarafından makamında kabul edildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda derece elde eden Tekirdağlı sporcuları makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde gerçekleştirilen şampiyonada önemli başarılara imza atan Okyanus Su Sporları Kulübü sporcuları ile Serbest Dalış Milli Takım Antrenörü Sertan Aydın, Vali Soytürk'ü ziyaret etti.

Şampiyonada mücadele eden Tekirdağlı sporcular, milli takımın kazandığı 14 madalyanın 11'ini elde ederek önemli başarıya imza attı.

Sporcularla bir süre sohbet eden Soytürk, dünya şampiyonasında elde ettikleri derecelerden dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Soytürk, sporcuların uluslararası organizasyonda Türkiye'yi ve Tekirdağ'ı başarıyla temsil ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de yer aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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