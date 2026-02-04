Haberler

Tekirdağlı balıkçıların yüzünü torik bolluğu güldürüyor
Marmara Denizi'nde avlanan Tekirdağlı balıkçılar, limana dönerken bol miktarda torikle dönüyor. Uzun yıllardır görülmeyen bir torik bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Marmara Denizi'nde avlanmaya devam eden Tekirdağlı balıkçılar, limana bol torikle dönüyor.

Tekirdağ açıklarında yaşanan torik bolluğu balıkçıları sevindiriyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, torik bolluğu yaşandığını ve uzun yıllardır böyle bir bolluk görülmediğini söyledi.

Balıkçıların hava şartları el verdiği sürece avlanmaya devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu aralar torik bolluğu yaşanıyor. Dün gece denize açılan bir tekne sabaha karşı limana 500 kasa torikle döndü. Bol bereketli bir av oldu. Havaların biraz daha soğumaya başlamasıyla balık çeşitlerinin de artmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Salim Güler de torik bolluğunun devam etmesini beklediklerini ve bolluğun balıkçıların yüzünü güldürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
