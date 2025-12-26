Haberler

Tekirdağlı balıkçılar poyrazın dinmesini bekliyor

Güncelleme:
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor. Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapan balıkçılar, havanın normale dönmesini bekliyor.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların havanın normale dönmesini beklediğini söyledi.

Rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini ifade eden Pehlivanoğlu, balıkçıların güzel avcılıkla yüzlerinin gülmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Balıkçı Okan Yılmaz, havanın normale dönmesiyle istavrite ağ atmaya devam edeceklerini belirtti.

