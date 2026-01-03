Tekirdağlı balıkçılar şiddetli lodos nedeniyle ava çıkamıyor
Tekirdağ'da balıkçılar, Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan lodos nedeniyle denize açılamıyor. Balıkçılar teknelerinin bakımını yapıyor ve hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.
Balıkçılar, bu süreçte limanda teknelerinin bakımını yapıyor, ağlarını onarıyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun bugün de şiddetini artırarak etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Pehlivanoğlu, balıkçıların lodosun dinmesiyle yeniden ağ atmaya başlayacağını, hava şartları normale dönene kadar tayfaların limanda bekleyeceğini ifade etti.
Kentte hava sıcaklığı 11 derece ölçülürken, lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.