Tekirdağ'da istavrit bereketi sürüyor

Marmara Denizi'nde avlanan Tekirdağlı balıkçılar, istavrit avcılığıyla sezonu verimli geçiriyor.

Denize açılan tekneler, ağlarını çoğunlukla istavritle doldurarak limana dönüyor.

Balıkçıların ağlarına takılan istavritler, tezgahlarda satışa sunuluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, istavrit avının yaklaşık bir aydır yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Balıkçıların emeklerinin karşılığını almaya devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçılar Marmara'da yoğun bir çalışma yürütüyor. Ağlara en çok istavrit takılıyor. Bunun yanında sardayla, çinekop, mezgit oluyor. Bu sene hamsi Karadeniz'de daha çok. Balık bereketinin devam etmesini ümit ediyoruz. Balığın bol olması hem sektör hem de vatandaşlar için olumlu oluyor." dedi.

Pehlivanoğlu, tezgahlarda her zaman taze balık bulunduğunu dile getirdi.