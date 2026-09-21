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Tekirdağ Yelken Spor Kulübü, Uzel anısına 42 sporcunun katıldığı yarış düzenledi

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Tekirdağ Yelken Spor Kulübü, Mehmet Kasım Uzel anısına düzenlenen yelken yarışlarında kulüpten 42 sporcuyu ağırladı. Optimist ve ILCA sınıflarında iki gün süren mücadelede dereceler 6 yarış üzerinden belirlendi, ardından ödül töreni yapıldı.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü, Açık Tekirdağ Vefa Trofesi Mehmet Kasım Uzel Etabı Yelken Yarışları'nı düzenledi.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulübün kurucu üyelerinden Mehmet Kasım Uzel'in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışlarda optimist ve ILCA sınıflarında sporcular mücadele etti.

İki gün süren yarışlarda Tekirdağ Yelken Spor Kulübünden 30 optimist ve 12 ILCA olmak üzere toplam 42 sporcu yer aldı.

Dereceler, 6 yarış üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi.

Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA
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