Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara TSO'yu ziyaret edip faaliyetleri hakkında bilgi aldı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Malkara TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Soytürk, odanın yürüttüğü faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretinde Malkara Kaymakamı Haluk Koç eşlik etti.

Dete ıslah çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nde, Naipköy Barajı Mansap Şartı Tedbirleri kapsamında yürütülen dere ıslahı çalışmalarında 12 bin 100 metreye ulaşıldı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Faruk Yücegök, proje kapsamında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Toplam 12 bin 960 metre dere ıslahı ve 5 menfez yapımını kapsayan projede, dere ıslahı çalışmalarının yanı sıra 5 menfezin imalatı da tamamlandı.

Çalışmalar planlanan iş programı doğrultusunda tamamlanacak.

Kaynak: AA