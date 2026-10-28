Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara TSO'yu ziyaret edip faaliyetleri hakkında bilgi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara TSO'yu ziyaret edip faaliyetleri hakkında bilgi aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara TSO'yu ziyaret ederek Başkan Tevfik Yamanoğlu ve üyelerden odanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette Malkara Kaymakamı Haluk Koç da yer aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Malkara TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Soytürk, odanın yürüttüğü faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretinde Malkara Kaymakamı Haluk Koç eşlik etti.

Dete ıslah çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nde, Naipköy Barajı Mansap Şartı Tedbirleri kapsamında yürütülen dere ıslahı çalışmalarında 12 bin 100 metreye ulaşıldı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Faruk Yücegök, proje kapsamında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Toplam 12 bin 960 metre dere ıslahı ve 5 menfez yapımını kapsayan projede, dere ıslahı çalışmalarının yanı sıra 5 menfezin imalatı da tamamlandı.

Çalışmalar planlanan iş programı doğrultusunda tamamlanacak.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Seçim yenilgisi sonrası Ben-Gvir'in danışmanından olay sözler: İsrail halkı aptal

Seçim sonuçları Ben-Gvir cephesini küplere bindirdi
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

Netanyahu'ya büyük darbe vurdular! Koalisyon artık onlarsız olmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu

Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

İsrail destekçisi Hollywood yıldızı da seçimde oy kullandı

İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz

İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti

Genç kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Çıplak halde yakalandı
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile

İsrail'in eski başbakanı şimdiden kolları sıvadı: Görüşmelere başladık
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu
Netanyahu'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir'den şaşırtan sözler

Sandık çıkış anketleri başka söylüyor, Ben-Gvir başka