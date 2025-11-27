Tekirdağ Valisi Soytürk, İlaç Fabrikasını Ziyaret Etti
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Biem İlaç firmasını ziyaret ederek üretim süreci hakkında bilgi aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Biem İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Levent Canyurt'tan fabrika hakkında brifing aldı.
Ardından fabrikayı gezen Soytürk'e üretim süreci hakkında bilgi verildi.
Vali Soytürk'e ziyarette Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü eşlik etti.
