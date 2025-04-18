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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Hayrabolu Ziyaretleri

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Hayrabolu Ziyaretleri
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ni, yeni yapılan bir ilköğretim okulunu ve restorasyonu süren bir camiyi ziyaret etti. Vali Soytürk, okul ve cami inşaat süreçleri hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu ilçesinde ziyaretler bulundu.

Soytürk, Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hayrabolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kağıtçı ve Hayrabolu OSB Bölge Müdürü Ethem Çetin tarafından karşılanan Vali Soytürk, ardından yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Vali Soytürk, ardından hayırsever Ramazan Kemal Kurt tarafından yaptırılan 12 derslikli Hasan Basri Kurt İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Okulu gezerek incelemelerde bulunan Soytürk, okulun inşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Soytürk, daha sonra restorasyonu devam eden Çelebi Sultan Mehmet Cami'yi gezerek, restorasyon süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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