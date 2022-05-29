Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personelinin eğitim programına katıldı - Haberler

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personele verilen eğitim programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım'a Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün genel işleyişi hakkında sunum yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ercan Turan, Tekirdağ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Yıldırım da insanın doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra bile nüfus kayıtlarına ihtiyaç olduğunu aktararak, "Bunun içindir ki uzun zamandır elimizde resmi kayıtlar mevcut. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonraki nüfus kayıtlarına ulaşmak çok kolay. Hatta Cumhuriyet'ten bir zaman önceki Osmanlı kayıtlarına da ulaşabiliyoruz. Dijital dünyada kayıtlar kolay, ulaşımı kolay ama saklaması bir o kadar da zor. Bu veri güvenliğini en iyi şekilde sağlamak zorundayız. Bu kurumun içerisinde bir dönem bulunduğum için sizleri çok iyi tanıyor ve çok iyi anlıyorum. Sizlerin özverili çalışmalarınızdan dolayı bugün, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimize gelerek memnun ayrılmayan kimse yok." ifadelerini kullandı.

Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ise "Sosyal Medya ve İletişim" konusunda katılımcılara eğitim verdi.

Programa, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Mali İşler Daire Başkanı Doğan Dinç, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Aydoğan Tulgar da katıldı.