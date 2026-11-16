Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ve gıda denetimlerini sürdürüyor

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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve güvenilir gıda üretiminin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, işletmeden sofraya uzanan üretim sürecinin her aşamasında yürütülen çalışmalarda, hayvan sağlığına yönelik uygulamaların yanı sıra aşıların uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve soğuk zincirin korunmasına yönelik işlemler gerçekleştiriliyor.

Etkin denetimlerle hayvan sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA