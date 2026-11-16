Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ve gıda denetimlerini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı ve güvenilir gıda için işletmeden sofraya uzanan süreçte denetimlerini sürdürüyor. Müdürlük, aşıların uygun saklanması ve soğuk zincirin korunmasıyla gıda güvenliği ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini hedefliyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve güvenilir gıda üretiminin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, işletmeden sofraya uzanan üretim sürecinin her aşamasında yürütülen çalışmalarda, hayvan sağlığına yönelik uygulamaların yanı sıra aşıların uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve soğuk zincirin korunmasına yönelik işlemler gerçekleştiriliyor.

Etkin denetimlerle hayvan sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans

O da olmasa! Yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 2 golle kaybetti36

Millilerimiz Uluslar Ligi'nde ''0'' çekti
U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı

Bir bunu görmemiştik, sonunda bunu da gördük
Ölen aday seçimde öne geçti! 2 bin oyla rakibine fark attı

Bunu da göreceğiz: Ölen aday seçimi kazanmak üzere!
Hürmüz Boğazı'ndan gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü

Piyasalar gelen haberle altüst oldu!
'Patronların Patronu' Félix Gallardo 80 yaşında öldü! El Chapo'yu o yetiştirmişti

Escobar'ın kokainini ABD'ye taşıdı! El Chapo'yu da o yetiştirdi
4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti

4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusuna verdiği cevapla alay etti