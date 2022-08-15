Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ haberlerine göre Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bir evde yapılan aramada 9,11 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 590 lira ele geçirildi. Şüpheli B.A. gözaltına alındı. Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi Süleymanpaşa ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. A.B'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Güncel AA / Süleyman Coşkun Bozyel Hisarcık Çorlu Güncel Haberler

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