Haberler

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının 2025 yılına damga vuran olaylarını içeren fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylama, çeşitli kategorilerde düzenlenmekte olup, katılımcılar fotoğraflara oy verebilmektedir.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Üzgün, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını beğenen Üzgün, "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karesini seçti.

"Haber"de Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesini tercih eden Üzgün, "Günlük Hayat"ta ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

Bayrak provokasyonu için MSB'den açıklama: Gereği yapılıyor
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü