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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Şarköy, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 20 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.C, S.G, N.N.E, D.E, N.T, B.U, B.E, A.Ç, M.K. ve İ.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Tekirdağ Güncel Haberler

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