Tekirdağ'da tıbbi cihaz üreten firmalar teşvik toplantısında bir araya geldi

Tekirdağ'da, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında tıbbi cihaz üreten firmalar için teşvik toplantısı yapıldı. Toplantıda bölgenin rekabet gücünün artırılması ve katma değerli üretimin önemi vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında tıbbi cihaz üreten firmalar teşvik toplantısı, Vali Recep Soytürk'ün başkanlığında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlendi.

Programda ayrıca, yerel aktörlerin iş birliği içerisinde hareket ederek yatırım ortamının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ve sanayiciler katıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
