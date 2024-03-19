Tekirdağ'da Tefecilik ve Yağma Operasyonu: 11 Zanlı Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik ve nitelikli yağma suçlamasıyla 11 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sonucunda bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 36 tabanca fişeği, 91 boş senet ve bir kelepçe ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 36 tabanca fişeği, 91 boş senet ve bir kelepçe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.