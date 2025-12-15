Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçede belirlenen 3 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda boş ve dolu senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. (35), İ.D. (69) ve Y.Ö. (53) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.