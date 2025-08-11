Tekirdağ'da Tarımsal Destekler ve İklim Değişikliği Çalıştayı Düzenlendi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştayda tarımsal destekler ve iklim değişikliğinin etkileri üzerine tartışmalar yapıldı. Açılışta, Ikim değişikliğinin çiftçilere olan etkileri ele alındı ve ortak akıl ile çözümler üretilmesi gerektiği vurgulandı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ÇTSO) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer'in moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda tarımsal destekler anlatıldı, iklim değişikliğinin etkileri konuşuldu.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, iklim değişikliğinin üreticileri zorladığını söyledi.

Tekirdağ'ın buğday ve ay çiçeğinde önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu aktaran Aksoy, iklim değişikliğine karşı ortak aklın bir araya gelerek, çözümler üretmesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra konuşan Ziraat Bankası Trakya Bölge Başkanı Tahir Ceylan da çiftçilere verdikleri destekleri anlattı.

Çalıştayda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Ay da konuşma yaptı.

18. Çorlu Tarımtech Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Çalıştayın ardından 18. Çorlu Tarımtech Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

Fuarın açılışında konuşan Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ'da çiftçiliğin ve tarımın önemli bir rol oynadığını belirtti.

Çorlu'nun hem sanayi hem de tarımsal üretimiyle öne çıktığını aktaran Erten, "18 yıldır devam eden son derece önemli bir fuara ev sahipliği yapıyoruz. Bu fuar, Türkiye'de sayılı fuarlardan birisidir." dedi.

Rekly Fuarcılık yönetim Kurulu Başkanı Umut Güngör ise 500 farklı marka ve 100 firmanın katıldığı fuarın 16 Ağustos'a kadar ziyaret edilebileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirilerek, tarımsal aletlerin yer aldığı stantlar gezildi.

Açılışa, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
