Tekirdağ'da şehit bekçi için mevlit okutuldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Gökçen Koşal için mevlit programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programa birçok yetkili ve şehit ailesi katıldı.