Tekirdağ'da şehit bekçi için mevlit okutuldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Gökçen Koşal için mevlit programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programa birçok yetkili ve şehit ailesi katıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Gökçen Koşal mevlit okutuldu.
Çiftlikönü Mahallesi Benoğlu Cami'nde şehit Koşal için mevlit programı düzenlendi.
Programda tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, şehitin ailesi ve yakınları katıldı.
Mevlidin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.