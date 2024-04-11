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Tekirdağ'da Sarı Kanola Tarlaları Tatilcileri Cezbediyor

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Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle boydan boya sarıya bürünen tarlalar, eşsiz manzarada fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler, sarı kanola tarlalarını görüntülemek, hatıra fotoğrafı çektirmek ve doğayla iç içe vakit geçirmek istiyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine kentin birçok turizm çeşidini içinde barındırdığını belirtti.

Tekirdağ'ın renkli tarlalarının turizm için alternatif olduğunu aktaran Hacıoğlu, kanola tarlalarının vatandaşları kendine hayran bıraktığını söyledi.

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen Cansu Yörükoğlu, bayram tatilini Tekirdağ'da geçireceklerini söyledi.

Kanola tarlasında güzel bir fotoğraf karesi ile anı ölümsüzleştirdiklerini dile getiren Yörükoğlu, bu sarı görüntünün benzersiz bir güzelliğe sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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