Tekirdağ'da Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, kentin sanayisinin genel durumu ve ülke sanayisi içerisindeki yeri ve önemi, 2025 yılı Sanayi Teknoloji İşbirliği Kurulu'nda alınan kararlar kapsamında yapılan çalışmalar ve Endüstriyel Arıtma Tesisleri ve Derin Deşarj Sisteminde gelinen son durum görüşüldü.

Ardından lojistik alan çalışması, Model Fabrika ve Dijital Dönüşüm Merkezi çalışmaları, NATO Limanı arazisi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Baykar Özel Endüstri Bölgesi ve Baykar'ın kentteki yatırımlarının önemi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, kurum müdürleri ve SANTEK Kurulu üyeleri katıldı.