Vatandaşın sağlığıyla oynayanlar bedelini ağır ödedi

Vatandaşın sağlığıyla oynayanlar bedelini ağır ödedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde deposunda sağlıksız koşullarda ürün işlediği belirlenen işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaracık Mahallesi'nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren işletmede denetim yaptı.

GÖRÜNTÜLER MİDE BULANDIRDI

Denetimlerde; soğuk hava deposunda etiketsiz ve ambalajı yırtılmış ürünler, koridorda, gıdaya uygun olmayan sıcaklıkta ve hijyen dışı koşullarda bekletilen iç yağlar, tahta paletler üzerinde hijyen kurallarına aykırı muhafaza, çapraz bulaşma riski taşıyan ortamlarda ürün işleme, kullanılmış et işleme ekipmanları ve boş piliç kutuları tespit etti.

Vatandaşın sağlığıyla oynayanlar bedelini ağır ödedi

ÜRÜNLERE EL KONULUP CEZA YAZILDI

Ürünler muhafaza altına alınırken, işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İşletmeye onaysız faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 210 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ'da Sağlıksız Gıda İşlemi Yapan İşletmeye Cezai İşlem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var

Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.