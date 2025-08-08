Vatandaşın sağlığıyla oynayanlar bedelini ağır ödedi

Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaracık Mahallesi'nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren işletmede denetim yaptı.

GÖRÜNTÜLER MİDE BULANDIRDI

Denetimlerde; soğuk hava deposunda etiketsiz ve ambalajı yırtılmış ürünler, koridorda, gıdaya uygun olmayan sıcaklıkta ve hijyen dışı koşullarda bekletilen iç yağlar, tahta paletler üzerinde hijyen kurallarına aykırı muhafaza, çapraz bulaşma riski taşıyan ortamlarda ürün işleme, kullanılmış et işleme ekipmanları ve boş piliç kutuları tespit etti.

ÜRÜNLERE EL KONULUP CEZA YAZILDI

Ürünler muhafaza altına alınırken, işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İşletmeye onaysız faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 210 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.