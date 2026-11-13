Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da lodostan deniz ulaşımı aksarken 7 gemi açıkta demirledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da lodostan deniz ulaşımı aksarken 7 gemi açıkta demirledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına uyarısının ardından Marmara'da etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksattı. Balıkçılar denize açılamazken 7 gemi Tekirdağ açıklarında demirledi; lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde etkisini gösteren lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli fırtına' uyarısının ardından Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Marmara Denizi'ndeki kuvvetli lodos nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar denize açılamadı. Teknelerini barınaklara çeken balıkçılar, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreyi bulan lodosun etkisini yitirmesini beklemeye başladı.

Lodos nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan 7 gemi, Tekirdağ açıklarında demirledi. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu Tekirdağ'da lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu nasıl reklam! Meyve tezgâhında akılalmaz gösteri

Müşteri çekmek için yaptığına bakın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

Şehit pilotlarımızın son çabası! Kahramanlar büyük faciayı önlemiş
Su molası hayatını kurtardı! İzmir'deki faciada yaralanan kaynak işçisi yaşadıklarını anlattı

Su molası hayatını kurtardı! Mesai arkadaşından geriye bu anısı kaldı
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları37

10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı sokağa çıktı

İspanya'da halk sokağa döküldü! Aralarında dünya yıldızı da var
Nvidia CEO'sunun istifası sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor!

Dünyayı sarsan istifa sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor
Kuzey Kore'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi

Kim'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ülkenin bayrağını değiştirdi