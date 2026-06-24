Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

Tekirdağ Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Sulu ve Aksoy bir süre görüştü.

Ziyarette, Tekirdağ'daki balıkçı barınaklarının mevcut durumu, bu alanlarda yürütülen çalışmalar ve denizcilik faaliyetleri değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca su ürünleri sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılabilecek iş birliği imkanları ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Aksoy, ziyareti dolayısıyla Sulu'ya teşekkür etti.