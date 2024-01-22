Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptığını belirlediği şüpheli bir aracı Kavakçeşme Mahallesi'nde durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada, 7 farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, define arama dedektörü, kazı yaptıkları esnada kullandıkları malzemeler geçirdi. Otomobilde bulunan S.K, H.K, B.E ve S.T. gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptığını belirlediği şüpheli bir aracı Kavakçeşme Mahallesi'nde durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, 7 farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, define arama dedektörü, kazı yaptıkları esnada kullandıkları malzemeler geçirdi.
Otomobilde bulunan S.K, H.K, B.E ve S.T. gözaltına alındı.