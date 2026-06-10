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Tekirdağ'da 23 ton 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ'da 23 ton 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 23 ton 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da bir iş yerinde 23 ton 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler iş yerinde yaptığı aramada, 23 ton 900 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

İş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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