Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheliden Biri Tutuklandı

Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheliden Biri Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 18 kök skunk bitkisi ve uyuşturucu kullanımına yönelik çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Şarköy ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.

Aramada, 18 kök skunk bitkisi, 532 gram skunk, 5 gram skunk tohumu, iklimlendirme çadırı, 2 fan, 4 saksı, vantilatör, nem ölçer, 17 litre bitki besleyici gübre ele geçirildi.

Operasyonda M.M.D. ve S.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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