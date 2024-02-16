Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonunda 37 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, masaj salonlarına yapılan baskında 25'i kadın 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında masaj salonlarına operasyon düzenledi.
Operasyonda, 25'i kadın 37 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.