Tekirdağ'da Down Sendromlular İçin Dans Kursu Düzenlendi

Tekirdağ'da Down Sendromlular İçin Dans Kursu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da TekirDown Melekleri Spor Kulübü, down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla dans kursu düzenledi. Dans eğitmeni Sinem Issı'nın verdiği eğitimler ile katılımcıların özgüvenleri arttı ve aileler mutlu anlar yaşadı.

Tekirdağ'da down sendromluların sosyal hayata katılımlarının artırılması için dans kursu düzenlendi.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü, özel bireylerin dans edebilme hayalini gerçeğe dönüştürmek için dans eğitmeni Sinem Issı'dan destek istedi.

Issı, bir lisenin salonunda 5 down sendromluya dans eğitimi vermeye başladı.

Yaklaşık 2 aydır vals, harmandalı ve roman dansları eşliğinde eğitimlerini sürdüren özel bireylerin özgüvenleri arttı, sosyal hayata daha fazla katılmaya başladılar.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine, çocuklarını dans ederken gören ebeveynlerin büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Down sendromluların her alanda başarılı olabileceğini göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Koç, katılımcıların güzel gelişim sağladığını belirtti.

Özel bireylerin dans ederken yüzlerine yansıyan mutluluğun görülmeye değer olduğunu anlatan Koç, "Aileler de çok mutlu. Müzikteki ritim duyguları onların birçok şeyde başarılı olmalarına, kendilerine olan güvenlerinin artmasına imkan sunuyor. Bazen okuldaki öğrencilerle buraya gelen velilerle tanışarak, bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Gittiğimiz her yere inanılmaz enerji veriyorlar. Herkes çok mutlu." diye konuştu.

Koç, eğitimlerin sona ermesinin ardından anne ve babalar için güzel bir dans organizasyonu düzenlemek istediklerini ifade etti.

"Onlarla birlikte dans yolculuğuna başladık"

Eğitmen Sinem Issı da eğitimlerde oldukça keyifli anlar yaşadıklarını, özel bireylerin azim ve çalışkanlıklarından fazlasıyla etkilendiğini kaydetti.

Çıktıkları dans yolculuğunda keyifli zaman geçirdiklerini vurgulayan Issı, "Şu an vals öğreniyorlar. Harmandalı öğrenmişler ve tekrar çalışmalar yapıyoruz. Motivasyon ve enerjileriyle bize renk kattılar. Dans ile fiziksel aktiviteleri burada ön plana çıkıyor. Yetişkinler olarak yaptığımız dansları çok benzer şekilde uygulayabiliyorlar. Adımlamaları, dönüşleri veya ritim tutuşları harika. Güzel performans sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Eğitim alan İbrahim Erdemir, dans etmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Oğuzhan Ayas da dans ederken sadece figürlere odaklandığını, başarılı olmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Ekipler her yerde 14 yaşındaki Burak'ı arıyor! Ailesi bir gün önce zorla saçlarını kesmiş

Burak 3 gündür ortada yok! Ailesiyle yaşadığı son olay dikkat çekiyor
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare

Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler

Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.