Tekirdağ'da özel bireyler sahne performansıyla farkındalık oluşturuyor

Tekirdağ'da özel bireyler sahne performansıyla farkındalık oluşturuyor
Güncelleme:
Tekirdağ'da TekirDown Melekleri Spor Kulübü üyesi down sendromlu bireyler, düzenlenen etkinliklerde sergiledikleri performanslarla toplumsal farkındalık yaratıyor. Çocuklar, dans gösterileri ve müzik performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

Tekirdağ'da down sendromlu bireyler, katıldıkları etkinliklerde sergiledikleri performanslarla toplumsal farkındalık oluşturuyor.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü üyeleri, sosyal sorumluluk ve dayanışma temasıyla düzenlenen programlarda sahne alarak izleyicilerin beğenisini topluyor.

Kulüp üyesi 10 çocuk, sahnede dans gösterilerinin yanı sıra gitar, darbuka ve klarnet eşliğinde sergiledikleri müzik performanslarıyla izleyenlerden alkış alıyor.

Gösteriler, down sendromlu bireylerin spor ve sanat yoluyla toplumsal yaşama daha aktif katılımını gözler önüne seriyor.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine, bu buluşmaların toplumsal farkındalığı artırmanın yanı sıra birlik ve beraberlik duygusunu da güçlendirdiğini söyledi.

Kulüp üyelerinin 4 yılı aşkın süredir kent genelinde düzenlenen etkinliklere davet edildiğini belirten Koç, çocukların gittikleri ortama inanılmaz bir enerji katığını anlattı.

"Yeteneklerini sergilemekten büyük keyif alıyorlar"

Her çocuğun farklı bir yeteneği olduğunu vurgulayan Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızdan gitar, klarnet, darbuka gibi enstrümanları çalabilenler var. Bu yeteneklerini sergilemekten büyük keyif alıyorlar. Kaynaşarak başardıkları için mutlu oluyorlar. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tekirdağ'da artık herkes bizi tanıyor. Türkiye'nin farklı illerinden davetler alıyoruz. Zonguldak'tan davet aldık. Engelliler Günü'nde Edirne'ye gitmiştik ve orada ödüller aldık. Bu güzellikleri paylaşarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Vatandaşların performanslar sonrası çocukları tebrik ettiğini belirten Koç, ailelerin de çocuklarının başarılarıyla büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Sahne alan çocuklardan Oğuzhan Ayas, etkinliklerde yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

Ömer İbrahim Erdemir de yeteneklerini sergilemekten keyif aldığını ve arkadaşlarıyla birlikte sahnede eğlendiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
