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Tekirdağ'da ceviz hasadı başladı, 30 bin dekar alanda üretim yapılıyor

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Tekirdağ'da ceviz bahçelerinde hasat başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Çorlu Seymen Mahallesi'ndeki bahçede inceleme yaptı; kent genelinde yaklaşık 30 bin dekar alanda ceviz yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Tekirdağ'da üreticilerin yıl boyunca bakımını yaptığı ceviz bahçelerinde hasat başladı.

Sabahın erken saatlerinde bahçelere gelen üreticiler ve işçiler, olgunlaşan cevizleri toplayarak hasat mesaisini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde gerçekleştirilen hasat çalışmalarını inceledi.

Üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi alan ve ceviz hasadına katılan Aksoy, kent genelinde yaklaşık 30 bin dekar alanda ceviz yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Tekirdağ'da alternatif ve katma değerli tarımsal üretimin geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Aksoy, ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Üretici Ziya Meral de bahçedeki cevizlerin olgunlaşmasıyla hasada başladıklarını söyledi.

Bu yılki hasat döneminden umutlu olduklarını dile getiren Meral, "Ürünlerimizin olgunlaşmasıyla hasadımıza başladık. Sezonun üreticilerimiz açısından bereketli geçmesini bekliyoruz." dedi.

Ceviz üretiminin yıl boyunca emek istediğini belirten Meral, hasat döneminde çalışmaların daha da yoğunlaştığını kaydetti.

Üretici Hamdi Şılga ise "Ceviz hasadı bizim için yıl boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımız dönem. Ceviz üreticiler açısından önemli bir gelir kaynağı." diye konuştu.

Kaynak: AA
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