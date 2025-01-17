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Tekirdağ'da 'Bul karayı, al parayı' dolandırıcılığına 3 gözaltı

Tekirdağ'da 'Bul karayı, al parayı' dolandırıcılığına 3 gözaltı
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Çorlu'da, 'Bul karayı, al parayı' oyunu aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda dolandırıcılıkta kullanılan materyaller ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Bul karayı, al parayı" oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelileri 1 ay boyunca takibe alan ekipler, vatandaşları oyun oynayarak para kazanma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla A.H, E.A. ve T.B'yi yakaladı.

Operasyonda dolandırıcılıkta kullanılan tezgah ve materyaller ele geçirildi.

Zanlıların, vatandaşları dolandırırken kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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