Tekirdağ'da 100 dekar buğday ekili alan yandı

Tekirdağ'da çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı.

Karaevli Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Aksoy, gazetecilere, zarar gören çiftçiler için üzgün olduğunu söyledi.

Yangının söndürüldüğünü aktaran Aksoy, çiftçilerin bir yıllık emeklerinin ziyan olmaması için bu dönemlerde çok duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi.