Haberler

Tekirdağ'da 100 dekar buğday ekili alan yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Karaevli Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında 100 dekar ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çiftçilerin mağduriyetini dile getirdi.

Tekirdağ'da çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı.

Karaevli Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Aksoy, gazetecilere, zarar gören çiftçiler için üzgün olduğunu söyledi.

Yangının söndürüldüğünü aktaran Aksoy, çiftçilerin bir yıllık emeklerinin ziyan olmaması için bu dönemlerde çok duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

Hem Fener'in hem de G.Saray'ın yıldızlarını transfer ediyor
Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı

19 yaşındaki kız ailesine kabus yaşattı: Canlarını zor kurtardılar
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi

Çok sayıda ilde dev operasyon! Ele geçirilen miktara bakın
Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

Dünyanın konuştuğu bu adam artık üzüntüden ağlamayacak
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı

Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş

Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş