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Tekirdağ'da beyaz eşya sektöründe yerlileştirme toplantısı düzenlendi

Tekirdağ'da beyaz eşya sektöründe yerlileştirme toplantısı düzenlendi
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Tekirdağ'da beyaz eşya sektöründe ithal ürünlerin yerlileştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, yerli tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve BSH ile Arçelik gibi firmaların yan sanayiden daha fazla ürün alması ele alındı.

Tekirdağ'da beyaz eşya sektöründe ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında sektör toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzelenen toplantıda, ilde beyaz eşya sektöründe kullanılan ürünlerin yaklaşık yüzde 60'ının yerli üreticilerden, yüzde 40'ının ise yurt dışından tedarik edildiği belirtildi.

Tekirdağ'da plastik ve kauçuk, elektrikli teçhizat, ana metal sanayi ile elektronik ve optik gibi alanlarda üretim yapan çok sayıda yan sanayi firmasının bulunduğu, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri sektörlerine yönelik güçlü bir yan sanayi ekosisteminin oluştuğu aktarıldı.

Toplantıda, BSH ve Arçelik gibi beyaz eşya sektörünün ana üretici firmalarının, üretim potansiyeli bulunan yan sanayi kuruluşlarından daha fazla ürün tedarik etmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, sektörde yerlileşmenin artırılması ve yerli tedarik zincirinin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdim Noyan ile beyaz eşya sektörü temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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