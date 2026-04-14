Tekirdağ'da balıkçılar, sezondan memnun

Tekirdağ'da balıkçılar, av yasağının başlamasıyla birlikte teknelerini barınaklara çekmeye başladı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sezonun güzel geçtiğini belirterek, av yasağının önümüzdeki aylarda sürdürüleceğini açıkladı.

TEKİRDAĞ'da balıkçılar, av yasağının başlamasıyla birlikte teknelerini barınaklara çekti. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kendileri için sezonun iyi geçtiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanan av yasağı döneminin, gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan'da başlayıp, 31 Ağustos' kadar devam edeceği bildirildi. Marmara Denizi'nde avlanan Tekirdağlı balıkçılar da yasağın başlamasına saatler kala, teknelerini barınaklara çekmeye başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "1 Eylül'de başlayan sezonumuz Allah'a şükürler olsun güzel geçti. Balıkçı arkadaşlarımız hamsi, istavrit, menekşe, sardalya balığı tuttular. Vatandaşlarımız bu sezon da ucuz ve taze balık yediler. İnşallah önümüzdeki eylül ayında palamut balığından ümitliyiz. Allah nasip ederse bu akşamdan itibaren av yasağımız başlıyor" dedi.

Pehlivanoğlu, büyük teknelerin faaliyetlerini 1 Eylül'e kadar durduracağını belirterek, 12 metrenin altındaki teknelerin faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
