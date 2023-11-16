Tekirdağ Çorlu Eski Sanayi'de Çekçek Arabalı Hırsız Kameraya Yakalandı
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Tekirdağ Çorlu Eski Sanayi'de çekçek arabalı bir hırsız, rögar kapağını çalarken güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Tekirdağ'da rögar hırsızı kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu Eski Sanayi'de çekçek arabalı hırsız, rögar kapağını çalarken kameraya yakalandı.
Gece saatlerinde çekçek arabasıyla gezen bir hırsız, Eski Sanayi Çarşısı 2. Caddesi'nde yol üzerindeki kanalizasyon rögar kapağını gözüne kestirdi. Gece karanlığını ve çevrede kimsenin olmayışını fırsat bilen şahıs, rögar kapağını levye yardımıyla yerinden söküp çekçek arabasına koydu.
Hırsızlık olayını gerçekleştiren çekçekçi hırsız apar topar olay yerinden kaçtı.
Sanayi esnafı tepkili
Öte yandan sanayi çarşısında çok sayıda rögar kapağının çalındığı ortaya çıktı. Çalınan noktalara tedbir amaçlı araç lastiği koyan Sanayi esnafı duruma tepki göstererek, bu şahısların cezasını çekmesini istiyor.