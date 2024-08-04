Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Çorlu'da İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yüceer, Gölbaşı Gençlik Parkı'nda yapılan çalışmaları inceledi, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüceer, vatandaşları sağlıklı bir yaşam için parkta bulunan yürüyüş ve spor alanlarına davet etti.

Tekirdağ'ın park, bahçe ve yeşil alanlarıyla güzel bir kent olduğunu aktaran Yüceer, "Huzurlu ve keyifli anlarla anlam bulan, yüzünüzün güldüğü bir kent için çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yüceer'e ziyaretinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt eşlik etti.

Ergene'de yeni dönem kurs kayıtları başladı

Ergene Belediyesi'nin yeni dönem kurs kayıtları başladı.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı yazılı açıklamada, Ergene Belediyesi Kültür Merkezinde meslek edindirme ve hobi kurslarının yeni dönem kayıtlarının başladığını belirtti.

Kursların ilgi gördüğünü dile getiren Topak, "Çocuklarımız ve gençlerimizin yaz dönemini ve tatil günlerini verimli geçirmeleri için kurslar düzenliyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kültür, sanat ve spor faaliyetlerine yönelmelerini sağlamak maksadıyla açtığımız kurslarımızı, alanında uzman eğitmenler eşliğinde tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.