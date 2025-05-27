Tekeçatı Yaylası: Doğa ile İç İçe Vakit Geçirmenin Adresi
Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Tekeçatı Yaylası, doğa ve fotoğraf tutkunları için mükemmel bir mekan olarak dikkat çekiyor. Mut Gelişim Spor Kulübü etkinlikleriyle bölgenin tanıtımına katkıda bulunuluyor.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Tekeçatı Yaylası, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere güzel fırsatlar sunuyor.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada, çam ormanları, yaban hayatı, endemik bitkileri ve eşsiz güzellikleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.
Yaylada etkinlik düzenleyen Mut Gelişim Spor Kulübü Başkanı Sema Aslan, bölgenin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.
Doğa yürüyüşü insanı iyileştiren bir aktivite olduğunu belirten Aslan, kulüp olarak yaylada düzenli olarak etkinlik düzenlediklerini aktardı.
Kulüp üyelerinden Sebahat Durmuş ise Yayla'nın yeşil bir denizi anımsattığını aktararak, bölgenin mutlaka görülmesi gerektiğini dile getirdi.