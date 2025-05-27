TCMB'nin Papara'ya Kayyum Ataması ve Günlük Limit Uygulaması

TCMB'nin Papara'ya Kayyum Ataması ve Günlük Limit Uygulaması
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyum atanmasının ardından ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler getirdiğini açıkladı. Kullanıcı fonlarının güvence altında olduğu belirtilirken, uygulamanın detaylarının Papara tarafından açıklanacağı duyuruldu.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kayyum atanmasıyla birlikte Papara nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler getirildiğini, uygulamanın ayrıntılarının şirket tarafından kamuoyuna duyurulacağını bildirdi. Açıklamada, kullanıcıların Papara'da bulundurduğu fonların, bankalarda yer alan koruma hesapları aracılığıyla güvence altında olduğu vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer ilgili kurumların raporları doğrultusunda Papara Elektronik Para A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Merkez Bankası, Papara'ya yönelik yürütülen soruşturma hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır. 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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