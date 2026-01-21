Tcmb, Papara'nın Faaliyet İzninin İptaline İlişkin Kararını Kaldırdı

Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptali kararını Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı gerekçe göstererek kaldırdı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında 30 Ekim 2025'te aldığı "faaliyet izninin iptali" kararını kaldırdı.

TCMB, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile, Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı gerekçe gösterilerek Papara Elektronik Para A.Ş.'nin "faaliyet izninin iptali" kararını kaldırdı.

Resmi Gazete'nin 31 Ekim 2025 tarihli sayısında yayımlanan 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal edilmişti.

