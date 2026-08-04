TCMB Başkanı Karahan Erzurum'da Temaslarda Bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Programları kapsamında kente gelen Karahan, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Karahan daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

Sekmen, Karahan'a kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi, ziyaretin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Kaynak: AA