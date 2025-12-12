Tcmb Başkanı Fatih Karahan'ın Annesi Hatice Karahan Hayatını Kaybetti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan, vefat etti. Cenaze namazı 13 Aralık 2025'te Fatih Camii'nde kılınacak.
(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan yaşamını yitirdi.
Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Annem Op. Dr. Hatice Karahan Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. 13 Aralık 2025 Cumartesi günü Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, cenazesi, 14 Aralık 2025 Pazar günü ikindi namazı sonrası Karahallı Aile Mezarlığına defnedilecektir." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel