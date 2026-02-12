Haberler

Fatih Karahan: 2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı için enflasyon tahminlerini yüzde 15 ile yüzde 21 arasında belirlediklerini duyurdu. Ayrıca 2027'de enflasyonun yüzde 6 ile 12 arasında gerileyeceğini öngörüyor.

Tuğçe SEZER ODABAŞI/ -TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi

2026 yılının ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Merkez Bankası yerleşkesinde gerçekleştirildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, "2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik. Enflasyonun 2028 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Survivor'da Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti

Nagihan ile Seren Ay birbirine girdi! Biri hastanelik oldu
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor