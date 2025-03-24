TBMM ve İYİ Parti'den İftar Programları

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis personeliyle iftarda bir araya gelecek.

(TBMM/19.11)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Lapseki Çarşı Meydanı'nda partisinin düzenleyeceği iftar programına katılacak.

(Çanakkale/19.36)

EKONOMİ FİNANS

1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2022 dönemine ilişkin "İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından, Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" Konferans-Gençlik Buluşması'na, İstasyon Camii ve Hacı Halis Türüt Camii ile Hacı Aras Camii ve Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu açılışlarına katılacak.

(Tekirdağ/10.30/11.00/13.30/15.30/16.50/17.30)

SPOR

1- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu Rize'de başlayacak. İlk gün yarı finalde Halkbank-İstanbul Gençlikspor ve Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor maçları oynanacak.

(Rize/13.00/15.30)

2- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası, Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Ankara/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.