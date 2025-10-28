TBMM Türkiye-Belarus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Minsk'te temaslarda bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye- Belarus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Selman Oğuzhan Eser, Türkiye'nin Belarus ile çeşitli alanlardaki işbirliğini daha ileri seviyeye taşımayı umduklarını söyledi.

BELTA haber ajansına göre, Eser ve beraberindeki AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar 3. Avrasya Güvenlik Konferansı için geldikleri Belarus'un başkenti Minsk'te temaslarda bulundu. Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık da görüşmelerde yer aldı.

TBMM Türkiye-Belarus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Belarus Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Cumhuriyet Konseyinde görüşmeler yaptı.

Temsilciler Meclisinde yaptığı görüşme sonrasında gazetecilere konuşan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Eser, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve ilişkiler zaten çok üst düzeyde. Ancak bu ziyaret sırasında gerçekleşecek temaslarla Belarus ile ilişkilerimizi daha da ileri bir seviyeye taşıyacağımızı umuyoruz." dedi.

İki dost ülke olarak Türkiye ile Belarus arasındaki işbirliği potansiyeline işaret eden Eser, 33 yıldır var olan ve öncelikle ekonomik, siyasi ve insani alanlarda gelişen iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yapıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

Eser, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko arasındaki doğrudan diyalog sayesinde, karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler çok üst düzeye taşınmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Belarus ile ilişkilerini geliştirmek istediğini aktaran Eser, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme hedefini takip ettiklerini dile getirdi.

Eser, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak için iki ülkenin büyükelçiliklerinin çaba gösterdiğini de ifade etti.

Belarus Temsilciler Meclisinin TBMM ile İşbirliği Çalışma Grubu Başkanı Sergey Raçkov da ikili ilişkilerin zengin geçmişe sahip olduğunun altını çizdi.

Raçkov, "Parlamenterlerin görevi, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek için yeni rezervler ve yeni potansiyeller bulmaktır." diye konuştu.

İki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesini ele aldıklarını aktaran Raçkov, Türkiye'nin çeşitli uluslararası parlamento forumlarındaki desteğinin de Belarus için çok önemli olduğunu belirtti.

Ekonomik konular ve yatırım işbirliklerinin de önemine değinen Raçkov, Belarus ekonomisini geliştirmek için Türkiye'nin önemli finansal ve ekonomik potansiyelinden yararlanmanın önemine inandıklarını söyledi.

Türkiye'nin Belaruslular için çok popüler bir turizm merkezi olduğunu hatırlatan Raçkov, Belarus'ta da turizmin aktif olarak geliştiğini, ülkelerinde daha fazla Türk misafir görmek istediklerini dile getirdi.

Daha sonra TBMM heyeti, Belarus Parlamentosu'nun üst kanadı Cumhuriyet Konseyinde senatörlerle bir araya geldi.