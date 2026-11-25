Haber: Hilal Acar

(TBMM) - İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına değinerek, "Bu mesele yalnızca işçinin değil, üreticinin de meselesidir. Mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyeleri, elçi ücretleri ve ulaşım bedelleri her yıl hasat dönemi başlamadan önce ilgili bakanlıkların koordinasyonunda belirlenmeli ve kamuoyuna ilan edilmelidir" dedi. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da son 10 yılda taze ve soğutulmuş sığır eti ithalatının yüzde 1131 dondurulmuş sığır eti ithalatının yüzde 130 canlı sığır ve manda ithalatının ise yüzde 102 arttığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinde en fazla hayvan ithal eden bakanısınız" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, zeytin, limon, mandalina, elma, çeltik, fındık ve fıstık üreticilerinin düşük alım fiyatları ve yüksek maliyetler nedeniyle zarar ettiğini savunarak, bu durumun çiftçileri borçlanmaya ve üretim alanlarını daraltmaya yönelttiğini söyledi. Üreticilerin zarar etmesinin ağaçların sökülmesi ve tarımsal üretimin azalması riskini beraberinde getirdiğine dikkati çeken Kocamaz, bunun kırsal ekonomi, gıda arzı ve tüketici fiyatları üzerinde de etkili olabileceğini dile getirdi.

Kocamaz, Mersin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından üreticilerin yaşadığı sorunlar ve taleplere ilişkin yapılan, "Çiftçinin Sabrı Tükeniyor, Ürün Dalında Kalıyor, İhracat Tıkanıyor, Üretici İsyan Ediyor" başlıklı açıklamayı okudu. "Tarımın çözüm bekleyen bir diğer önemli meselesi de mevsimlik tarım işçileridir" diyen Kocamaz, şöyle devam etti: "Bu mesele yalnızca işçinin değil, üreticinin de meselesidir. Ziraat odalarımızın ve üreticilerimizin tespitlerine göre çalışma saatleri, işin yürütülme biçimi, işçi yeterliliği, ücretler ve ulaşım konularında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İşçi yaşı, bilgi ve beceri bakımından yapılacak işe uygun olmayan kişilerin çalıştırılması, verim kaybına, hasadın uzamasına ve maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Çocukların korunması da bu düzenlemenin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. 15 yaşından küçüklerin mevsimlik tarım işlerinde çalıştırılmaması, 18 yaşından küçüklerin ise ağır ve sağlık riski taşıyan işlerde görevlendirilmemesi için gerekli koruyucu tedbirler alınmalı ve denetimler yapılmalıdır. Mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyeleri, elçi ücretleri ve ulaşım bedelleri her yıl hasat dönemi başlamadan önce ilgili bakanlıkların koordinasyonunda belirlenmeli ve kamuoyuna ilan edilmelidir." TAŞCI: "20 YILDA 500 BİN ÇİFTÇİ NEDEN ÜRETİMDEN ÇEKİLDİ?" İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da Trakya'daki tarım arazilerinin dörtte üçü için kaya gazı ve metan gazı üretimi amacıyla acele kamulaştırma kararı alınmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Söz konusu faaliyetlerin yeraltı sularına etkisine dikkati çeken Taşcı, kuyu başına milyonlarca litre su tüketildiğini ve Trakya'da kişi başına düşen temiz tatlı su miktarının Türkiye ortalamasının beşte biri seviyesinde olduğunu belirtti. Taşcı, planlanan faaliyetlere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan etki analizi istenip istenmediğini, elde edilmesi beklenen gelirin olası çevresel tahribatı karşılayıp karşılamayacağını sordu. Taşcı ayrıca bölgenin gelecekte tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelmesi durumunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin açıklama beklediklerini ifade etti. Gıda arzı ve güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğuna ve tarımsal üretim alanlarının korunmasının önemine dikkati çeken Taşçı, iklim krizi ve dünya nüfusundaki artışa değinerek, gıda bağımsızlığının sağlanabilmesi için tarımsal üretimin desteklenmesi için Bakanlığın genel bütçedeki payının artırılması gerektiğini kaydetti. Çiftçilerin gelir durumuna da değinen Taşcı, Avrupa'da çiftçilerin aylık ortalama gelirinin 73-74 bin lira, ABD'de 400 bin lira civarında olduğunu, Türkiye'de TÜİK verilerine göre bu tutarın 19 bin 788 lira seviyesinde kaldığını söyledi. Türkiye'de tarım sektörünün ana sektörler arasında ortalama geliri en düşük alan olduğunu kaydeden Taşcı, bu nedenle tarımsal desteklerin öneminin arttığını dile getirdi. Taşcı, "Tarımsal üretimde lideriz madem bunu sürekli soruyoruz. ÇKS kayıtlarına göre 20 yılda 500 bin çiftçi neden peki üretimden çekildi? 2024-25 aralığında kayıtlı çiftçi sayısı da alanda artıyor gözüküyor ama aynı dönemde istihdamda azalma var. Bunun yaş, cinsiyet, bölge, iş durumuna göre bir analizini yaptınız mı?" diye sordu. Hayvan ve et ithalatına ilişkin verilere de değinen Taşcı, 2026 yılının 10 ayında üç ülkeden 649 bin 141 baş canlı sığır ithal edildiğini, bu rakamın geçen yılın tamamına göre yüzde 40,4 artış anlamına geldiğini söyledi. Taşcı, son 10 yılda taze ve soğutulmuş sığır eti ithalatının yüzde 1131 dondurulmuş sığır eti ithalatının yüzde 130 canlı sığır ve manda ithalatının ise yüzde 102 arttığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinde en fazla hayvan ithal eden bakanısınız" dedi.

Kaynak: ANKA