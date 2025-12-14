Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Aralık 2025

6 Nisan 1920'de TBMM Genel Kurulu, İçişleri ve Hazine Bakanlıklarının 2026 yılı bütçelerini görüşecek. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı istatistiklerini açıklayacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri, hizmet üretim endeksi ile inşaat üretim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanlığınca "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16'ncı Büyükelçiler Konferansı'nın açılışı yapılacak.

(Ankara)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 16'ncı haftanın son maçında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'de 17'nci haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaşacak.

(Sakarya/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Karşıyaka müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

4- Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'de 18'inci haftanın son maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)

***

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

