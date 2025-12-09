Haberler

TBMM Genel Kurulu... 2026 Bütçesi Görüşmelerinde İlk Gün Tamamlandı

TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinin ilk gününü tamamladı. Bütçe görüşmeleri 21 Aralık'a kadar sürecek.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal konuşma yaptı.

Sabah saat 11.00'de başlayacak görüşmelerde TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

