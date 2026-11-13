TBMM, COP31 kapsamında PAB ile Antalya'da parlamenter toplantıya ev sahipliği yapacak

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(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), COP31 kapsamında Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile birlikte COP31 Parlamenter Toplantısı'nı gerçekleştirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve PAB Başkanı Milton Dick'in açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıda, iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesinde parlamentoların rolü ele alınacak.

TBMM, COP31 kapsamında PAB ile birlikte düzenlenecek COP31 Parlamenter Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında düzenlenecek toplantı, dünyanın farklı ülkelerinden parlamenterleri bir araya getirecek. Toplantının ana gündemini, iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesinde parlamentoların yasama, bütçe ve denetim işlevleri oluşturacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve PAB Başkanı Milton Dick'in açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıda altı oturum düzenlenecek. Oturumlarda küresel iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynakların etkin kullanımı, metan emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması, parlamenter denetim ile iklim değişikliğiyle mücadelede parlamenter diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi başlıkları ele alınacak.

Toplantı, sonuç bildirgesinin kabul edilmesiyle sona erecek. Birçok ülkeden meclis başkanı ve meclis başkan yardımcısı düzeyinde katılımın beklendiği toplantı kapsamında TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuk parlamento başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Kaynak: ANKA